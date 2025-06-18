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Otomotiv ihracatında ocak-mayıs rekoru

Otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 11:35, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 11:35
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Otomotiv ihracatında ocak-mayıs rekoru

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna yönelik uyguladığı politikalar küresel çapta belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta otomotiv sektöründe çalışan işçileri korumak için ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini anımsatarak, bu sayede Amerikan üretimine yatırımların ve otomobil üretiminin arttığını dile getirdi. Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte bu tarifeyi artırabileceğinin sinyallerini vererek, "Ne kadar yükseğe çıkarsanız, burada bir fabrika kurma olasılığı o kadar artar." dedi.

Söz konusu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselişi dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon 107 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,2 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin toplam ihracatı ise bahsedilen dönemde yıllık bazda yüzde 3,5 artış göstererek, 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu. Mayıs ayında da ihracat, yüzde 2,7 artarak 24 milyar 834,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın ocak-mayıs döneminde, otomotivde en fazla ihracat 2,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1,8 milyar dolarla Fransa, 1,7 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,5 milyar dolarla İspanya ve 1,3 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 528,9 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 460,8 milyon dolarla İspanya, 354,6 milyon dolarla Slovenya, 178,1 milyon dolarla Romanya, 149,6 milyon dolarla Belçika izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 913,1 milyon dolarlık, Romanya'ya 601,7 milyon dolarlık ve Belçika'ya 699,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 5,2 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Aynı dönemde İstanbul'dan 3 milyar 572,3 milyon dolar, Bursa'dan 3 milyar 564,5 milyon dolar, Sakarya'dan 1,8 milyar dolar, Ankara'dan 642,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Sektörün ihracatı salgın sonrasında artmaya devam etti

Öte yandan, Türkiye son yıllarda hem tamamlanmış otomotiv hem de tedarik sanayisinde dünya genelinde önemli bir konuma yükseldi. Özellikle küresel talebin azaldığı salgın dönemi ve takip eden yıllarda otomotiv endüstrisi dış satımda hız kazandı. Yılın ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinin dış satımı rekor seviyeye ulaşırken, önceki yılların aynı dönemlerinde izlenen istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Buna göre, 2024'ün ocak-mayıs döneminde otomotiv ihracatı 15,1 milyar dolar, 2023'te 14,3 milyar dolar, 2022'de 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de sırasıyla 12 milyar 33 milyon dolar ve 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da ise 13,1 milyar dolar olmuştu.

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