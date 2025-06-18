Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.D. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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