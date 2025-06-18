Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında, Meclis Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti ve yeni görev alan milletvekillerine başarılar diledi. Erdoğan, İslam dünyasının ortak hissiyatla geride bıraktığı mübarek bayramı ve Gazze'de 620 gündür devam eden soykırım nedeniyle buruk geçen Kurban Bayramı'nı da kutladı. Ayrıca, Hac farizasını yerine getiren milletvekillerinin ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Bayramların dostluk, kardeşlik ve milli-manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının ve belediyelerinin bayramda tam kadro sahada olduğunu belirtti. Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini, şehit aileleri ve gazilerin unutulmadığını ifade etti. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, milletin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti.

Ana Muhalefet Eleştirileri

Erdoğan, ana muhalefet partisinin bayram günlerinde milletle bütünleşmemesini eleştirerek, siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Toplumdan ayrışarak siyaset yapılamayacağını, bu tarzın ülkeye ve millete fayda getirmeyeceğini belirtti. CHP yönetiminin yanlışta ısrar ettiğini, etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Asgari Ücret

Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, göreve geldiklerinde asgari ücretin 184 lira olduğunu ve bununla 170 litre mazot alınabildiğini hatırlattı. Bugün ise asgari ücretle 445 litre mazot alınabildiğini, asgari ücretlinin arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabileceğini söyledi. Ekonomide ciddi iyileşmeler olduğunu ancak hayat pahalılığının farkında olduklarını belirtti.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için Merkez Bankası'nın 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi sağladığını açıkladı.

için Merkez Bankası'nın 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi sağladığını açıkladı. Program büyüklüğünün yüzde 70 artışla 500 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu.

Dış Politika ve İsrail Eleştirileri

Erdoğan, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal ve katliam politikalarının soykırıma dönüştüğünü belirtti. 55 binden fazla Gazzeli masumun hayatını kaybettiğini, 128 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'de sivillerin açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum edildiğini vurguladı. İsrail'in saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Uluslararası Sessizlik ve Türkiye'nin Tutumu

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların sessizliğini eleştiren Erdoğan, bu sessizliğin katliamlara rıza göstermek anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin hem Gazze hem de bölgedeki diğer krizlerde elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgesel Güvenlik ve Darbe Girişimleri

Türkiye'nin stratejik önemi ve terörsüz bir ülke olma hedefi için uzlaşıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, siyasi partilerin yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin arkasında dış dinamiklerin etkili olduğunu belirterek, FETÖ'nün girişimlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz , 17-25 Aralık , 27 Mayıs gibi olayların arkasında aynı kirli şebekenin olduğunu vurguladı.

, , gibi olayların arkasında aynı kirli şebekenin olduğunu vurguladı. Bölgedeki tüm ülkelerin İsrail saldırganlığına karşı ortak tedbir alması gerektiğini söyledi.

Son olarak Erdoğan, Türkiye'nin menfaatlerinin korunmasında kararlı olduklarını, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın dayanışmasının ülkenin güvencesi olduğunu belirtti. Siyasi aktörleri sağduyulu davranmaya davet ederek, milletin sorunlarıyla ilgilenmenin siyaset kurumunun asli görevi olduğunu hatırlattı.



