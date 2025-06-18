Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz

Bakan Göktaş, depremden etkilenen ve deprem sonrası yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlar ile kız çocuklarına destek olmayı amaçladıklarını, şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalan her bireyin kendini yalnız hissetmemesini hedeflediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkentte bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" etkinliğine katıldı. Göktaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatın durduğunu, o gün büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Depremlerin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkisi

Yüz binlerce kişi evlerini, ailelerini, komşularını, kardeşlerini ve en sevdiklerini kaybetti. Depremlerden en çok kadınlar ve kız çocukları etkilendi. Söz konusu projeyle kadınlara ve kız çocuklarına yeni başlangıç imkanı sunuluyor. Göktaş, "Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz." dedi.

Projenin Temel Ayakları

Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi inşa edilecek.

9 kadın konukevi ile 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin bakım ve onarımı sağlanacak.

Şiddet alanında çalışan personelin hizmet niteliğini artırmak için kapsamlı eğitim programları düzenlenecek.

Her coğrafi bölgeden en az 5 olmak üzere 40 personel süpervizör olarak yetiştirilecek.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Eğitimler

Kadın çalışmaları yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için 6284 Sayılı Kanun, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası işbirliği konularında özel eğitimler planlanıyor. Proje kapsamında paydaşların başlattığı dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuluyor.

Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Projenin son ayağında ise kadınların sosyal ve ekonomik yönlerden güçlenmelerini sağlayacak çalışmalar yer alıyor. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te "Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi" çalışması yapılacak. Kadınların sahip oldukları beceriler, ihtiyaçlar ve desteklenebilecek alanlar tespit edilerek her ilin dinamiklerine uygun çözümler geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz." sözlerini hatırlatan Göktaş, kadını güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini vurguladı. "Şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele kararlılıkla sürdürülecek; kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri, hayata daha aktif ve özgüvenli bireyler olarak katılmaları sağlanacak.