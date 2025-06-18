Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İran ve İsrail arasındaki savaş ile ilgili olarak, "İsrail ateşi tüm bölgeye yayıyor" diyerek Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, ülkenin ve milletin refahı için yapılan çalışmalara değinirken, muhalefetin tutumunu da eleştirdi. Toplantının ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/RURoawcPAR Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2025

Gündemdeki Başlıklar

Ana Muhalefetin Durumu Türk Siyasetine Yakışmıyor

Ekonomik Programlar ve Teşvikler

İsrail-Filistin ve İran Gerilimi

Yerli ve Milli Üretim Hedefleri

Ana Muhalefete Eleştiri

Erdoğan, ana muhalefetin bayram günlerinde milletle bütünleşememesini eleştirerek, bu tutumun Türk siyasetine yakışmadığını vurguladı. CHP yönetiminin etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğini belirtti ve siyasi rakiplerinin de doğru yolda olmalarını temenni etti.

Ekonomik Gelişmeler ve Teşvikler

Hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, başarılı bir ekonomik program uyguladıklarını söyledi. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünü 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Sanayici, yatırımcı ve ihracatçılara çeşitli teşvik paketleriyle destek verildiğini belirtti.

Bölgesel Gelişmeler ve Güvenlik

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu 55 binden fazla Gazzeli masumun hayatını kaybettiğini, 128 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti. İsrail'in saldırılarının barbarca bir boyut kazandığını, Gazze'de 2 milyon masum sivilin açlığa mahkum edildiğini söyledi. Ayrıca, İran'ın kendisini savunmasının doğal bir hak olduğunu vurguladı.

Bölgesel Güvenlik ve Türkiye'nin Hazırlıkları

İsrail ateşi tüm bölgeye yayıyor diyen Erdoğan, Türkiye'nin her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu, milletin müsterih olması gerektiğini ifade etti.

Yerli ve Milli Üretim Hedefleri

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemleriyle kendi semalarını koruduğunu, yerli ve milli üretim oranının %20'lerden %80'lere çıkarıldığını açıkladı. Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.