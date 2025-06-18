Türk Bayraklı Gemilerde Güvenlik Seviyesi En Üst Düzeye Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesinin en üst düzeye, yani 3'e çıkarıldığını açıkladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu karar, 17 Haziran itibarıyla uygulamaya alındı. Karar kapsamında, gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmeleri, limanda bulundukları süre boyunca gerekli tedbirleri alabilmeleri ve erken safhada uyarılabilmeleri hedefleniyor.

Güvenlik Seviyesi 3 Kapsamında Alınacak Tedbirler

Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak.

kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek.

Gemilere malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi sırasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek.

Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek.

Gemiye Erişim ve Personel Güvenliği

Gemiye erişim tek ve kontrollü bir giriş noktasıyla sınırlandırılacak.

Sadece yetkili makamlarca izin verilen kişilere giriş izni verilecek.

Gemideki personel yönlendirilecek ve giriş çıkışlar geçici olarak durdurulabilecek.

Sınırlandırılmış Alanlarda Ek Önlemler