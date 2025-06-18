Polisten kaçarken 10 kilo uyuşturucuyu yola atan şüpheli, tutuklandı

Batman'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheli, kaçış sırasında otomobilinden 10 kilo 100 gram uyuşturucu maddeyi yol kenarına attı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ele geçirilen uyuşturucu maddenin skunk olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

ekipleri, kent girişinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı.

Kaçış sırasında yol kenarına bir poşet fırlattı.

Şüpheli, otomobilini durdurduktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibiyle şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Yol kenarına atılan poşette 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay Yeri ve Ele Geçirilenler

Olay, Batman kent girişinde gerçekleşti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin yol kenarına attığı poşette bulunan skunk, emniyet güçleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.