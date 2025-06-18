Vergi Müfettişine Silahlı Saldırı Girişimi! Dernekten Sert Tepki

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Vergi Müfettişleri Derneği üyesi bir kamu görevlisine yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. 6. dönem üyesi olan vergi müfettişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili adli ve hukuki süreç başlatıldı.

Vergi Müfettişleri Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı sert bir dille kınadı. Dernek açıklamasında, "Dernek üyemiz kıymetli meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan ve derneğin hukuk biriminin saldırıya uğrayan müfettişle irtibat kurduğu ve gereken tüm desteklerin sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, saldırının neden yapıldığının henüz netleşmediği vurgulanarak, "Adli ve hukuki soruşturmalar devam etmektedir. Vergi Müfettişleri Derneği olarak saldırının takipçisi olacağız" denildi.

Saldırıya dair emniyet ve yargı birimlerinden resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.