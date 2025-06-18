Çorum'da KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 14:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:05
Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan, tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.