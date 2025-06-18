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AFAD, Depremzedelere 49 Bin Bağımsız Bölümün Teslimini Başlatıyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşa edilen toplam 49 bin 56 bağımsız bölümü kura ile hak sahiplerine teslim edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 14:56, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:48
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AFAD, Depremzedelere 49 Bin Bağımsız Bölümün Teslimini Başlatıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ile 4 bin 689 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Depremden etkilenen illerde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de yapımı tamamlanan toplamda 49 bin 56 bağımsız bölüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi programı sonrası hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem Konutları ve İş Yerlerinin Teslimi

  • 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri hak sahiplerine verilecek.
  • Kura çekimi programı Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yapılacak.
  • Böylece toplamda 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.

Kura Çekimi ve Sonuçların Yayınlanması

  • Konut ve iş yeri kura ile anahtar teslim töreni AFAD YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.
  • Kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecek.


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