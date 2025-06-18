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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Erdoğan, grup toplantısı çıkışında asgari ücrete ara zam olup olmayacağına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte açıklamaları.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 15:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 15:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplantı sonrası TBMM'den ayrılırken yoğun ilgiyle karşılandı. Çıkışta bir gazeteci tarafından yöneltilen "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna ise iki kez "Söyledim ya" ifadelerini kullanarak alandan ayrıldı. Bu kısa yanıt, asgari ücretle ilgili beklentileri gündeme taşıdı.

Asgari Ücrete Ara Zam Sorusu

Gazeteciler, Erdoğan'a asgari ücretle ilgili beklentileri sorarken, Cumhurbaşkanı'nın verdiği yanıt dikkat çekti. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak, yeni bir bilgi paylaşmadı.

Erdoğan'ın Grup Toplantısındaki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

  • "Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu."
  • "Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir."
  • "Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız."
  • "Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz."
  • "Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça inşallah 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz."

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