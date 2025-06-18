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Özel'i darp eden şüpheliye 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden şüpheli Selçuk Tengioğlu'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 16:58, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 17:09
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden şüpheli Selçuk Tengioğlu'na (66) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Özgür Özel 'müşteki', Selçuk Tengioğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Özel'i yaklaşık 3 saat beklediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Selçuk T.'nin olay tarihinde kalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği aktarıldı. Şüpheli Tengioğlu'nun AKM önünde yaklaşık 3 saat beklediğinin belirtildiği iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, tören bitimine doğru Özel alandan ayrıldığı sırada şüphelinin, Özel'in yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği kaydedildi.

Eyleme başka katılan kişiler tespit edilemedi

İddianamede, şüpheli Tengioğlu'nun şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı, hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerine göre diğer araştırmalara göre başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığı kaydedildi.

Eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi

Şüpheli Tengioğlu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, suçlamaları kabul ettiğini, olay günü Taksim meydanına gittiği esnada bir kalabalık gördüğünü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezinde cenaze merasimi oluğunu öğrendiğini , cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığını ve beklediğini, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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