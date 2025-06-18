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Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama

Marmaris'te sosyal medyada yayılan rahatsız edici görüntüler sonrası belediye, eğlence mekanlarına yönelik sıkı denetim başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada sosyal medyada bazı işletmelerde uyandıran görüntülere ilişkin, "Bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 17:12, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 18:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris'teki görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya konuya ilişkin, harekete geçtiklerini belirterek, "Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada, Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır" açıklamasında bulundu.

Marmaris Belediyesinden sosyal medyada yer alan eğlence mekanı paylaşımlarına ilişkin açıklama

Marmaris Belediyesi, ilçedeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere ilişkin, "Belediye olarak bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız. Kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu tür görüntülerin, Marmaris'in turizm vizyonu ve kent kimliğiyle örtüşmediği, ilçenin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar verdiği vurgulandı.

Marmaris Belediyesince de bu görüntülerden rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasakların bir kez daha işletmelere hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir. İşletmelerin mal ve hizmet satarken müşteriye yanıltıcı bilgi vermeleri, kaba davranmaları, fiziki müdahalede bulunmaları, genel adaba aykırı hareket etmeleri yasaktır. İş yerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da hayvanlı (yılan, tavşan, maymun, kuş vb.) gösteri yapılamaz. İşletmelerde personelin her türlü şov ve animasyon gösterisine izin verilmez."

Belediye zabıtasının sürekli denetim yaptığının vurgulandığı açıklamada, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildiği, Kaymakamlıkça da kapatma kararları verildiği belirtildi.

Görevli tüm kurumların işbirliği ve koordinasyonunun büyük önem taşıdığına dikkatin çekildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaris'in geleceğini korumak ve marka değerini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm yetkili kurumların ve sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız ve kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

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