Gündem Etmiştik! Üniversite Sözlü Sınav Tarihini Açıkladı
Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından aylardır bekletilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanına dair duyuru haberimiz üzerine yapıldı!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 18:00, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 19:05
17 Haziran 2025 tarihinde "Üniversite Personeli Aylardır Mülakat Bekliyor"
başlıklı haberimizde, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2025
günü gerçekleştirilen yazılı sınavın üzerinden aylar geçmesine rağmen adayların
sözlü sınav için beklediğini gündeme
getirmiştik.
Haberimiz üzerine, göreve yeni atanan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt KARATAŞ
tarafından gereken talimat verilerek aylardır bekleyen adayların sınavlarının
26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurusu
yapılmıştır.
Yeni ÇAKÜ yönetimine teşekkür ediyor, mülakat sürecinin hakkaniyet ve adalet
merkezli bir bakış açısıyla gerçekleşmesini diliyoruz