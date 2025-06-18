Fuat Oktay: Bölgedeki İstikrarsızlığın Asıl Nedeni İsrail ve Destekçileridir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, göreve yeniden seçilmesinin ardından Meclis'teki makamında Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ile bir araya geldi. G7 ülkelerinin bölgedeki istikrarsızlığın kaynağını İran olarak göstermesinin yanlış bir bakış açısı olduğunu dile getiren Oktay, gerçek sorumlunun İsrail ve ona lojistik destek veren ülkeler olduğunu ifade etti.

"Gerçek Sorumlu İsrail'dir"

Oktay, G7 ülkelerinin Kanada'daki toplantısında yaptığı açıklamalara değinerek, bölgede yaşanan istikrarsızlığın sebebi olarak İran'ın gösterilmesini yanlış bir bakış açısı olarak değerlendirdi. Oktay, "Bu anlatıyı geçmişte Irak konusunda da çok dinledik. Irak'a müdahale sonrası bölge daha da karıştı. Türkiye dahil birçok ülke bu istikrarsızlığın etkilerini yaşadı" dedi.

Asıl sorumlunun İsrail ve ona lojistik destek veren ülkeler olduğunu ifade eden Oktay, "Bölgede barış ve istikrar istiyorsak, bu ülkelerin bölgeden çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye Barış İçin Çalışmaya Devam Edecek"

Suriye krizine de değinen Oktay, "Suriye'deki sorunların çözümüyle bu yükü azaltmayı umarken, yeni bir gerginliğin ortaya çıkması ve mülteci akınının yeniden gündeme gelmesi Türkiye için kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Bölgesel sorunların ancak bölge ülkeleri tarafından geliştirilecek çözümlerle aşılabileceğini belirten Oktay, Türkiye'nin barışçıl ve diplomatik yöntemlerle bu sürece katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Papuashvili: Türkiye Stratejik Ortağımız

Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ise görüşmede, Türkiye'nin Gürcistan için stratejik bir ortak olduğunu belirterek, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasında Türkiye'nin kritik bir rol oynadığını vurguladı.