Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçilerinin 'adil biçimde yargılanmasını' ümit ediyoruz

Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
YKS bu hafta sonu yapılacak
YKS bu hafta sonu yapılacak
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçilerinin 'adil biçimde yargılanmasını' ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iş birlikçilerinin "adil bir biçimde" yargılanmasının ümit edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 19:23, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 19:42
Yazdır
Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçilerinin 'adil biçimde yargılanmasını' ümit ediyoruz

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli Bakan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan" ibaret olduğu vurgulandı.

İsrailli yetkililerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalmasının "söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit ettiği" belirtilen açıklamada, "Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir." ifadesine yer verildi.

"İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçların" herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye iftira içeren bir paylaşım yapmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber