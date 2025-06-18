Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılacak sözlü sınavlarda adayların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Rehberi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

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