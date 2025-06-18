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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrailli bakanın sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 21:55, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 23:08
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrailli bakanın sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır" ifadelerine yer veridi.

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