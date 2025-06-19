19 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu ziyaret edecek, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.

(Ankara/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelecek.

(Ankara/12.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Validebağ Korusu Mustafa Necati Bey Anıtı'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapanışına ilişkin açıklama yapacak.

(İstanbul/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenecek bakanlar oturumuna katılacak.

(St. Petersburg/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, plaket töreni ve "yakMA" kitap lansmanı programına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerini, mayıs ayı konut satış istatistiklerini ve geçen yıla ilişkin satın alma gücü paritesini (hane halkı nihai tüketim harcamaları) açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçılar İzzet Keribar ile Mehmed Özçay'ın objektifinden yansıyan yaklaşık 200 fotoğraf karesinin yer aldığı "Ayasofya Fotoğrafları" kitabının tanıtımı ile aynı adı taşıyan serginin Rami Kütüphanesi'ndeki açılışına katılacak.

(İstanbul/ 10.00)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na grup maçlarıyla devam edilecek. Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İsviçre ile karşılaşacak.

(Pire/17.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Belçika-Dominik Cumhuriyeti ve Kanada-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.30)

4- Fenerbahçe ile Adidas firması arasındaki forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Ülker Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)

5- Galatasaray Futbol Takımı'nın forma göğüs reklamı için Pasifik Holding ile RAMS Park'ta sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/12.00)

6- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. H Grubu'nda Pachuca-Salzburg, G Grubu'nda Al Ain-Juventus, A Grubu'nda Palmeiras-Al Ahly ve Inter Miami-Porto müsabakaları oynanacak.

(Cincinnati/01.00/Washington/04.00/New York/19.00/Atlanta/22.00)