İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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