Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

İşte 19 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Uşak: 32°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 31°C, az bulutlu ve açık

31°C, az bulutlu ve açık Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık

29°C, az bulutlu ve açık Düzce: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 31°C, az bulutlu ve açık

31°C, az bulutlu ve açık Rize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Samsun: 27°C, az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık

25°C, az bulutlu ve açık Kars: 24°C, az bulutlu ve açık

24°C, az bulutlu ve açık Malatya: 34°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Mardin: 34°C, az bulutlu ve açık

Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 dereceye yaklaşması beklenmektedir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.