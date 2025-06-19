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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu

Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 07:31, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 07:36
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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

İşte 19 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

  • Balıkesir: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık
  • İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

  • İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Uşak: 32°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
  • Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
  • Düzce: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Rize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • Samsun: 27°C, az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık
  • Kars: 24°C, az bulutlu ve açık
  • Malatya: 34°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 34°C, az bulutlu ve açık

Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 dereceye yaklaşması beklenmektedir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.

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