İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı

Fars, ayrıca İran'ın "birkaç saat önce" İsrail'e doğru insansız hava araçları fırlattığını paylaştı.

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