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Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 08:24, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 08:25
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Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.Ç (46), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

  • Şüphelinin üst aramasında 22,02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
  • 4 bin 230 lira nakit para bulundu.
  • 1 cep telefonu ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


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