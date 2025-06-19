Ticaret Bakanlığı iller bazında ihracatı açıkladı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de iller bazında ihracatı açıklarken yılın ilk 18 ilinde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ise ihracat yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." diyerek ihracatta lider şehirleri şu sıra ile aktardı:

2025 Yılı Mayıs Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta;

İstanbul 5 milyar 212 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli 3 milyar 403 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü sırada

Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ ise 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada.

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