Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, görevde yükselme yoluyla atanan personelin nakil taleplerine yeni kısıtlamalar getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, görevde yükselerek bir unvana atanan memurlar, en az 3 yıl aynı yerde çalışmadıkça başka bir yere atanamayacak.

Yeni düzenleme, mazeret atamalarına da sınırlama getiriyor. Buna göre, görevde yükselme suretiyle ataması yapılan memurun mazeret durumundan dolayı 3 yıl içerisinde nakil isteyebilmesi için mazeretin atanma tarihinden sonra ortaya çıkması şartı aranacak. Öncesine ait mazeretler dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğe eklenen madde şu şekilde:

"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, bu Yönetmelikte sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında üç yıl görev yapmaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz."

Söz konusu değişiklikle birlikte, personel sirkülasyonunun azaltılması ve görev istikrarının sağlanması amaçlanıyor. Bakanlık yetkilileri, değişikliğin kamu hizmetinde verimlilik ve süreklilik açısından önemli olduğunu vurguluyor.