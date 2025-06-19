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Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 270 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 220 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 10:36, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 10:42
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Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 4 bin 280 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 220 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 357 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken ABD'nin ticaret tarifelerinin enflasyonu artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri de Fed ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

Fed faiz kararını açıkladı

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korurken, 2025'te iki faiz indirimi öngörüsünü sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin de yorum yapan Powell, ABD ekonomisinin yabancı petrole 1970'lerdekinden çok daha az bağımlı olduğunu aktardı.

Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini ifade etti

İsrail-İran arasındaki çatışmaların ne kadar daha süreceği ve etkilerine yönelik endişeler de yatırımcıların küresel çapta temkinli davranmasına neden olurken, ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı değerlendirmede, İran'a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

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