TBMM'de Maden Kanunu görüşmelerinde arbede!

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu, bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na sunuldu. Kanunun komisyon görüşmeleri tartışmalar eşliğinde başladı.

Komisyon toplantısının gerçekleştiği salonda alan yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandı.

Bu sırada CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında arbede çıktı. Tartışmaların yoğun olduğu toplantıda, komisyon üyeleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

SON DAKİKA!

TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kanun görüşmeleri öncesinde CHPli milletvekilleri Mustafa Varankın salona girmesini engellemeye çalıştı.



Bunun üzerine CHPli vekiller kapıdan ittirilerek uzaklaştırıldı. pic.twitter.com/6rDqxzZGQa Burak Doğan (@doganburak29) June 19, 2025

Muhalefetin Salon Talebi

Muhalefet milletvekilleri, komisyon toplantısının yapıldığı salonda tartışmalar devam ederken usul tartışması açarak daha büyük bir salona geçilmesini talep etti. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Salonu başka bir yere taşısak bir şey değişmeyecek. Oturuma devam ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Görüşmeler Devam Ediyor

Komisyondaki görüşmeler halen devam ediyor.



