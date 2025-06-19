Fahrettin Altun'dan CHP'ye Medya Boykotu Eleştirisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin medya boykotunu eleştirdi ve basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 12:19, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 12:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, dünya gündeminin savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgul olduğunu, ancak ana muhalefet partisinin gündeminin yine jakobenizm ve ayrımcılık olduğunu belirtti. Altun, CHP'nin farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdiğini ve üyelerine, seçmenlerine yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşlarını boykot etme dayatmasında bulunduğunu ifade etti.
Altun'un Açıklamasından Öne Çıkan Başlıklar
- İfade hürriyetine ve basın özgürlüğüne yönelik baskıcı ve ilkel tavrın örneklerinin daha önce de yüzlerce kez gösterildiği vurgulandı.
- Ana muhalefet partisinin en büyük arzularından birinin, tek tip, renksiz, sadece kendi kontrolünde bir medya olduğu belirtildi.
- "BUNU İZLEMEYECEKSİNİZ," "BURALARA UĞRAMAYACAKSINIZ" yaklaşımının, bu zihniyetin baskı altına almak istediği seçmen tarafından reddedileceğine inanıldığı ifade edildi.
- CHP'nin, milletin iradesini yok sayma ve özgürlüklere ket vurma alışkanlığından vazgeçmeye çağrıldığı belirtildi.
- Türkiye'nin birliğe ve bütünlüğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, herkesin ortak paydada buluşmasına katkı vermesi gerektiği vurgulandı.
- Ayrımcılığın, tepeden inmeciliğin ve nefretin siyasi organizasyonlarca körüklenmemesi gerektiği dile getirildi.
- Fikri, yaklaşımı ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutan medya kuruluşlarının çalışmalarını baskı altında kalmaksızın sürdürebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çalışmaya devam edileceği belirtildi.