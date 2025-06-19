Fahrettin Altun'dan CHP'ye Medya Boykotu Eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, dünya gündeminin savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgul olduğunu, ancak ana muhalefet partisinin gündeminin yine jakobenizm ve ayrımcılık olduğunu belirtti. Altun, CHP'nin farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdiğini ve üyelerine, seçmenlerine yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşlarını boykot etme dayatmasında bulunduğunu ifade etti.

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