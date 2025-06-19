İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail-İran arasındaki çatışmaların ardından olası göç hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, "İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MSB yetkilileri, sınır güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Sınır Güvenliği ve Göç Hareketleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerinde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir.

Bölgesel Gelişmelere Karşı Hazırlık

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitesi, devletin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir.

İsrail-İran Çatışmasına İlişkin Değerlendirmeler

Bakanlık kaynakları, 7 gündür devam eden İsrail-İran çatışmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

İran'ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran'a saldırmıştır.

İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır.

İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

İsrail'in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır.

Hava Sahası İhlali İddiaları

İsrail uçaklarının hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra edilmeye başlanmıştır.

Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi

Türkiye'nin hava ve füze savunmasını çok katmanlı ve bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ile hava savunma sistemleriyle birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerini geliştirme çalışmaları sürmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerinin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

Terörle Mücadelede Son Durum

Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeledeki son gelişmeleri paylaştı. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti.

Son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Hafta boyunca; 2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.681 'e ulaştı.

yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 'e ulaştı. Son bir haftada engellenen 1.342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarda engellenen kişi sayısı da 38.979 oldu.

Sınırlarımızda Yasa Dışı Geçiş Girişimleri

"İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur." Türk Silahlı Kuvvetleri, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir.