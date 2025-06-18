Taşıt Kredisi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Gizli Masraflar

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Oysa kredinin gerçek maliyeti, görünmeyen bazı ek kalemlerle birlikte şekillenir. Dosya masrafı, sigorta zorunluluğu, vergi kesintileri ve erken ödeme cezaları gibi birçok gizli maliyet, toplam borcunuzu tahmininizden çok daha fazla artırabilir.

Bu yazıda, taşıt kredisi alırken gözden kaçabilecek masrafları detaylı şekilde açıklayacağız. Böylece daha bilinçli bir karar verebilir, bütçenizi sarsmadan araç sahibi olmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

1. Taşıt Kredisi Alırken Sadece Faize Odaklanmak Neden Yanlıştır?

Taşıt kredisi araştırırken çoğu kişi sadece faiz oranına bakar. Düşük faiz, her zaman düşük maliyet anlamına gelmez. Çünkü kredinin gerçek maliyeti; dosya masrafı, sigorta primleri, vergi kesintileri ve diğer ek ücretlerle birlikte hesaplanır. Bazı bankalar düşük faiz gösterip bu farkı diğer kalemlerde gizleyebilir.

Bu nedenle kredi karşılaştırması yaparken yalnızca faiz oranını değil, tüm maliyeti dikkate almanız gerekir. Aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarı üzerinden net bir plan yapmak en doğrusudur. Gerçek maliyeti görmek için hesap.com gibi sitelerin taşıt kredisi hesaplama araçlarını kullanarak karşılaştırmalı analiz yapabilirsiniz.

2. Dosya Masrafı ve Kredi Tahsis Ücreti: Küçük Görünüp Eklenen Yük

Taşıt kredisi çekerken bankalar genellikle "dosya masrafı" veya "kredi tahsis ücreti" adı altında ek bir ücret talep eder. Bu masraf, kredi tutarının genellikle %0,5'i kadar olur. Küçük gibi görünse de kredi büyüdükçe ciddi bir ek yüke dönüşebilir. Örneğin 300.000 TL'lik kredide bu masraf 1.500 TL'yi bulabilir.

Çoğu banka bu ücreti krediye dahil ederken, bazıları başlangıçta nakit olarak talep eder. Kredi tekliflerini değerlendirirken bu ücretin dahil olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Düşük faizli bir kredi bile bu tarz gizli masraflarla daha pahalıya mal olabilir.

3. Sigorta Zorunluluğu: Kasko ve Hayat Sigortası Neden Şart Koşulur?

Taşıt kredisi alırken çoğu banka sizden kasko ve hayat sigortası yaptırmanızı ister. Bu sigortalar, aslında bankanın kendini güvenceye alma yöntemidir. Kasko, aracın başına bir şey gelirse zararı karşılar; hayat sigortası ise vefat durumunda borcun ödenmesini sağlar.

Bu sigortalar zorunlu olmasa da birçok banka kredi onayını bu şartlara bağlar. Kasko ücreti, aracın değerine göre değişir ve genelde yıllık peşin alınır. Hayat sigortası ise yaşa ve kredi tutarına göre hesaplanır. Başvuru yapmadan önce sigorta bedelini mutlaka sorun; bu kalemler toplam maliyeti ciddi şekilde artırabilir.

4. KKDF ve BSMV: Faiz Üzerinden Alınan Vergiler

Taşıt kredisi alırken sadece faizi değil, faizin üzerine eklenen vergileri de hesaba katmanız gerekir. Türkiye'de kredi faizleri üzerinden iki önemli vergi uygulanır:

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu): %15

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi): %5

Bu vergiler, ana para üzerinden değil, yalnızca faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Ancak uzun vadeli kredilerde toplam maliyeti ciddi ölçüde artırabilir. Örneğin 100.000 TL'lik bir kredide sadece bu vergiler nedeniyle binlerce lira fazladan ödeme yapabilirsiniz.

Kredi tekliflerini karşılaştırırken sadece faiz oranını değil, bu vergilerin toplam maliyete etkisini de mutlaka dikkate alın.

5. Rehin Tesis Ücreti ve Ekspertiz Ücreti: Bankaların Araca Ettiği Teminat Maliyeti

Taşıt kredisiyle araç aldığınızda banka, kredi bitene kadar araca rehin koyar. Bu işlem için rehin tesis ücreti alınır. Bankalar bu ücreti genellikle kredi masrafları arasında belirtmeden tahsil eder. Ücret, bankaya ve kredi tutarına göre değişiklik gösterebilir.

Eğer ikinci el bir araç alıyorsanız, banka genelde ekspertiz raporu ister. Aracın piyasa değeri bu raporla belirlenir. Ekspertiz ücreti alıcıdan tahsil edilir. Bu iki kalem, kredi onaylandıktan sonra karşınıza çıkan ve çoğu zaman sürpriz olan masraflar arasında yer alır. Kredi başvurusundan önce bu bedelleri mutlaka netleştirin.

6. Erken Kapama Cezası: Krediyi Kapatınca Avantajlı Mı Olursunuz?

Taşıt kredinizi planlanandan erken kapatmak mantıklı gibi görünse de, bankalar bu durumda erken ödeme cezası uygulayabilir. Bu ceza, kalan borç üzerinden hesaplanır ve genellikle %1 oranındadır.

Örneğin 50.000 TL'lik borcunuzu vadesinden önce kapatırsanız, 500 TL'ye kadar ekstra ücret ödeyebilirsiniz. Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce bu maddenin olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Bazı bankalar ise yapılandırma veya yeniden ödeme planı çıkardığınızda da ek ücret talep edebilir. Krediyi erken kapatmadan önce bu maliyetleri öğrenmek, gerçekten avantajlı olup olmadığını anlamanızı sağlar.

7. Taşıt Kredisi Teklifi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Taşıt kredisi teklifi alırken sadece faiz oranına değil, toplam maliyete bakmalısınız. Her bankanın sunduğu teklifin içinde farklı masraflar olabilir. Bazısı düşük faizle cazip görünür ama sigorta, dosya ücreti ve vergilerle maliyet artar.

Kredi teklifi alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Dosya ve sigorta ücretleri dahil mi?

KKDF ve BSMV nasıl hesaplanmış?

Ekspertiz ve rehin masrafları belirtildi mi?

Erken ödeme cezası sözleşmede var mı?

Bu detayları önceden öğrenmek, bütçenizi sarsacak sürprizlerle karşılaşmanızı önler. En iyi teklifi bulmak için tüm kalemleri karşılaştırmalı olarak değerlendirmeniz önemlidir.

Kaynak: https://hesap.com/