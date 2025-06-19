Yeni evli çifti soyan hırsız, evin anahtarını inşaat halindeyken almış

Alınan bilgiye göre, Buldan'da dünya evine giren çift, düğün sonrası evlerindeki altınların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, yeni evli çiftin evinin anahtarını henüz inşaat halindeyken temin ettiğini ve düğünün yapılmasını bekleyerek eve girip altınları çaldığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.