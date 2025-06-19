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Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan 6 bin 343 kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programından 6 bin 343 kişinin yararlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 13:54, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 13:50
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Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan 6 bin 343 kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandıkları nitelikli iş gücünü yetiştirmeye kamu-özel sektör işbirliği ile devam ettiklerini bildiren Işıkhan, "İŞKUR ve TOBB arasında imzaladığımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü ile nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, işsizliği azaltmayı, istihdamı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 23 Eylül 2024'ten bugüne kadar programdan 6 bin 343 kursiyer faydalandırdık. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz."

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