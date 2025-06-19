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Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde icra müdürü Mehmet K., vatandaşlardan dosya işlemlerini hızlandırmak için rüşvet talep ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Operasyon kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı ve rüşvetten elde edilen paraya el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 14:23, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 14:26
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Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İcra Müdürü Mehmet K., tutuklandı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'nin icra dosyası olan vatandaşlardan dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak vaadiyle maddi menfaat temin ettiği yönünde ihbarlar sonrası harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mehmet K.'nin icralık olan vatandaşlardan T.D. aracılığıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, icra müdürü Mehmet K. ve T.D. gözaltına alındı. Ayrıca, 'rüşvet'ten elde edildiği tespit edilen paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanırken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

  • İcra Müdürü Mehmet K., rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Çan Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
  • Mehmet K.'nin, vatandaşların dosyalarını lehlerine çözmek için maddi menfaat sağladığı iddia edildi.
  • Operasyonda T.D. de gözaltına alındı ve rüşvetten elde edilen paraya el konuldu.
  • Mehmet K. tutuklanırken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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