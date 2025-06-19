Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi.

Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

"UÇAK DÜŞTÜ, BENİ ALIN"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

#Adanada yangın söndürme uçağı düştü

Pilotun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi. pic.twitter.com/uV1nuHvHN5 MemurlarNet (@memurlarnet) June 19, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Adana'nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı'ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır" dedi.

Uçakta görevli iki pilotun sağ olarak kurtulduğu bilgisini paylaşan Yumaklı, Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.