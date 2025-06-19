YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS sınav günü kimlik sorunu yaşayan adaylar için açık olacak il/ilçe nüfus müdürlüklerinin adres ve saat bilgileri burada.
2025-YKS sınavına katılacak adaylar için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri hakkında önemli bir bilgilendirme yapılmıştır. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar için sınav merkezlerinde belirlenen İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır. Bu müdürlükler, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 22 Haziran 2025 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecektir.
Sınav Günü Geçici Kimlik Belgesi Düzenlenmesi
- Nüfus Müdürlüklerine başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
- Adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav başvuru bilgilerine erişebilecektir.
- Adayın bilgilerinin kontrolü yapıldıktan sonra geçici kimlik belgesi verilecektir.
- Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir.
- Adayların, sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğrafını yanında bulundurması gerekmektedir.
Açık Olacak Nüfus Müdürlükleri ve Saatler
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler:
21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA VE 22 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ 07.00-15.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ