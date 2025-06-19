YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi

2025-YKS sınavına katılacak adaylar için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri hakkında önemli bir bilgilendirme yapılmıştır. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar için sınav merkezlerinde belirlenen İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır. Bu müdürlükler, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 22 Haziran 2025 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sınav Günü Geçici Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Nüfus Müdürlüklerine başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav başvuru bilgilerine erişebilecektir.

Adayın bilgilerinin kontrolü yapıldıktan sonra geçici kimlik belgesi verilecektir.

Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Adayların, sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğrafını yanında bulundurması gerekmektedir.

Açık Olacak Nüfus Müdürlükleri ve Saatler

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler:

21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA VE 22 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ 07.00-15.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ



