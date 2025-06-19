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Araç Kiralamada Bayram Yoğunluğu: Erken Rezervasyonlar %46 Tasarruf Sağladı

Yolcu360, 2025 Kurban Bayramı dönemine ait araç kiralama istatistiklerini açıkladı.

Kaynak : MN Medya
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Araç Kiralamada Bayram Yoğunluğu: Erken Rezervasyonlar %46 Tasarruf Sağladı

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Araç Kiralamada Bayram Yoğunluğu: Erken Rezervasyonlar %46 Tasarruf Sağladı

Yolcu360, 2025 Kurban Bayramı dönemine ait araç kiralama istatistiklerini açıkladı.

2025 Kurban Bayramı boyunca bir araç kiralamanın günlük maliyeti ortalamada 2.460 TL oldu. Araç kiralama için en ucuz ve en çok tercih edilen model Renault Clio olurken, en yüksek fiyatlamalar ise Volvo XC90 modelinde görüldü.

Erken Rezervasyon Yapanlar %46 Daha Ucuza Araç Kiralıyor

Bayrama 7 gün kala yapılan rezervasyonlar toplam rezervasyonların %25' ini kapsıyor. Bayram için erken rezervasyon yapan kişiler, çok daha uygun fiyatlarla araç kiraladı. Erken rezervasyonlarda yapılan tasarruf oranı, son 7 güne göre %46 oranında daha yüksek. Örnekle açıklayalım: Bayrama 7 gün kaldıktan sonra araç kiralayanlar günlük 1460 TL ödediyse, daha öncesinde kiralayanlar günlük 1000 TL ödedi. Bayram yaklaştıkça fiyatlar daha da arttığı için son gün ve bayramda kiralayanlar çok daha yüksek araç kiralama fiyatlarıyla karşılaştı.

Özellikle bayram haftasında, son dakika yapılan rezervasyonların toplam içinde %25 gibi yüksek bir oranı oluşturması, kullanıcı alışkanlıklarının hala "son dakikacı" olduğunu gösteriyor.

Bayramda Yolcu360 ile Araç Kiralayanlar %25 İndirimli Seyahat Etti

Yolcu360, bayramda kullanıcılarına özel bir kampanya sunarak %25 daha ucuz fiyatlarla araç kiralama imkanı sundu. Ayrıca yeni uygulamaya koyduğu referans sistemi sayesinde arkadaşını davet eden Yolcu360 üyeleri ve davet bağlantısıyla yeni üye olan kişiler, 500 TL ve üzerinde cüzdan bakiyesi kazanma şansına sahipler. Uygun fiyatlarla araç kiralama yapmak için yolcu360.com'u ziyaret edebilir ve kendinize bir üyelik hesabı oluşturabilirsiniz.

Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım: "Bayramda Talepleri %100 Oranında Karşıladık"

"Bayram dönemleri bizim için hem yoğunluk hem de sorumluluk demek. Bu yıl da kullanıcılarımızdan yoğun bir talep aldık. Talepleri %100 oranında karşılayabildiğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz. Fiyat artışları sektör genelinde dikkat çekerken, biz kullanıcı deneyimini her zaman önceliğimizde tutuyoruz.

Teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yaptığımız yatırımlar sayesinde, yoğun dönemlerde dahi misafirlerimize hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunabiliyoruz. Özellikle yapay zeka destekli otomasyon sistemimiz ve akıllı botlarımız sayesinde, pek çok kullanıcı talebi anlık olarak çözülebiliyor. Çalışmalarımıza aralıksız devam ederek Türkiye'nin en bilindik araç kiralama platformu olmaya devam edeceğiz."

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