Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde öngörülerle gündemde yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ve öncü verilerin haziran ayında da bu düşüşün sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

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