Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler, TCMB'nin 24 Temmuz'daki toplantısında faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor. Enflasyon eğilimindeki düşüş ve para politikasındaki değişim sinyalleri, yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 15:51, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 15:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde öngörülerle gündemde yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ve öncü verilerin haziran ayında da bu düşüşün sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.
Uzmanların Değerlendirmeleri
- Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesini koruduğunu, ancak PPK metninde verilen mesajın politika duruşunun sıkılaşma yönünden nötre döndüğünü düşündürdüğünü belirtti. Merkez Bankasının enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürmesi ve iç talebin dezenflasyonist etkisinin artabileceği mesajını vermesinin yanı sıra, "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası etkili şekilde kullanılacaktır" mesajına geri dönülmesinin de para politikası duruşunu gevşetme yönünde hazırlıklara işaret ettiğini ifade etti.
- Bürümcekçi, 24 Temmuz'daki ilk PPK toplantısında politika faizinde indirimlerin başlama olasılığını yüksek gördüğünü, küresel risklerin devam etmesi durumunda ise bu toplantıda da koridorun asimetrik şekilde korunmasının tercih edilebileceğini söyledi.
- Cemal Demirtaş, mayıs ayında enflasyonun eğiliminin gerilediğini ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğünü belirtti. İkinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini aktardı.
- Demirtaş, PPK'nın faizleri değiştirmemesinin, TL reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini ifade etti. Para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde yapılan değişikliğin, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak düşünülebileceğini belirtti. Bu doğrultuda, 24 Temmuz'da gerçekleşecek bir sonraki PPK toplantısında 250 baz puan ile faiz indirimlerine başlanabileceğini öngördü.