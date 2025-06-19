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Bakan Kurum: Dayanışma ve Umutla Yeniden Ayağa Kalktık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Büyük afetten sadece canlarımızı değil, dayanışmayı, umudu ve kardeşliği de çıkardık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 16:20, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 16:19
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Bakan Kurum: Dayanışma ve Umutla Yeniden Ayağa Kalktık

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu önemli günde kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asrın Felaketinde Dayanışma ve Umut

Bakan Kurum, asrın felaketinde dayanışma, umut ve kardeşliği enkazdan çıkardıklarını vurgulayarak, verilen sözlerin bir bir yerine getirilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni Konutların Teslimi ve Süreç

Bakan Kurum, yeni konutların sahiplerine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

  • "Büyük afetten sadece canlarımızı değil; dayanışmayı, umudu ve kardeşliği de çıkardık."
  • Omuz omuza vererek yaraların hep birlikte sarıldığını ve birbirlerinden güç aldıklarını belirtti.
  • İlk günden itibaren ne bir saniye dinlendiklerini ne de bir adım geri attıklarını söyledi.
  • Arama kurtarmadan geçici barınmaya, temel ihtiyaçlardan kalıcı konutlara kadar vatandaşların her aşamada yanında olduklarını ifade etti.
  • Bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdüklerini vurguladı.
  • Yapılanların sadece bir yeniden inşa çalışması olmadığını, bu hareketin topyekün bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğuna inandıklarını belirtti.
  • Dirilişlerin, söz verenlerle, o sözü tutanlarla, kendisine inananlarla ve gece gündüz demeden alın teri dökenlerle gerçekleştiğini söyledi.
  • Yuvaya kavuşmayan tek bir depremzede vatandaş bırakmayacaklarına dair söz verdiklerini ifade etti.
  • Teslim edilen konut sayısında aylık hedeflerin sırasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Teşekkür ve Sözlerin Tutulması

Bakan Kurum, sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türk ve Azerbaycan milletine teşekkür etti.


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