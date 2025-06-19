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Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 16:24, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 16:32
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Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Türkiye'de her alanda olumlu gelişmeler yaşanırken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifin hak edildiğini belirtti.

Öz Sağlık-İş Sendikası'na yaptığı ziyarette, taleplerini TÜHİS'e ilettiklerini ancak bir madde üzerinde tutanak imzalanmadığını ifade etti. Kamu Çerçeve Protokolü'nün bir toplu sözleşme olmadığını ve her zaman yapılabileceğini vurgulayan Arslan, sürecin uzatılmaması gerektiğini söyledi.

Görüşmeler ve Talepler

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. 5 aylık enflasyonun %15 olduğunu, önerilen 6 aylık zammın ise %16 olduğunu vurguladı. Henüz imzalanmayan ve alınmayan birinci altı aylık zammın enflasyona teslim edildiğini, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi. Bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yapılan görüşmelerde mevcut tekliflerin kabul edilemeyeceğini ilettiklerini belirtti.

Protokolün Değerlendirilmesi ve Süreç

  • Cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulu toplanacak.
  • Kamu çerçeve protokolü ayrıntılı şekilde tartışılacak.
  • Pazartesinden hafta sonuna kadar sendikalar, 81 ilde işyeri ziyaretleri ve ortak toplantılar yapacak.
  • Talepler, Cumhur İttifakı'nın il başkanlıklarına sunulacak.
  • Değerlendirme sonrası ikinci aşama kamuoyuyla paylaşılacak.

"Biz çalışanlar adına bu masadayız"

Arslan, sunulacak ikinci teklifte HAK-İŞ'in kırmızı çizgisinin işçilerin iradesine uymak olduğunu belirtti. Teklifler önce koordinasyon kurulunda, ardından HAK-İŞ'te değerlendirilecek ve üyelerin kararına sunulacak. Beklentileri karşılamayan bir teklif gelirse, sendikaların grev dahil tüm haklarının saklı olduğunu vurguladı. Sürecin masada bitmesini umduklarını, aksi durumda demokratik sürecin işleyeceğini söyledi. Türkiye'de olumlu gelişmeler devam ederken, emeğin hakkının korunacağı bir teklifin hak edildiğini yineledi.


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