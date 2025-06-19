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'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "yakMA" adlı eserin, orman yangınlarına karşı bilinç ve duyarlılığı artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Yumaklı, eserin habercilerin ve orman çalışanlarının gözünden yangınlara bakış açısı sunduğunu, bu nedenle kitabın mutlaka okunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 17:07, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 17:12
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'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen törende, orman yangınlarını anlatan "yakMA" kitabı yazarlarına teşekkür plaketi verildi. Yumaklı, ormanların gölgesinin gövdesinden çok daha değerli olduğu günlerden geçildiğini ve orman yangınlarının %84'ünün insan kaynaklı olduğunu ifade etti. "Yeşil Vatan"'a sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Farkındalık

Yumaklı, toplumda farkındalık oluşturarak bu bilinci her yaştan vatandaşa ulaştırmaları gerektiğini belirtti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyelerinin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Orman çalışanları ve habercilerin gözünden anlatılan "yakMA" adlı eserin, toplumda güçlü bir farkındalık oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Gazeteciliğin Zorlukları ve Basın Özgürlüğü

Yumaklı, gazeteciliğin özveri, cesaret ve fedakarlık gerektirdiğini, mesleğin günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak medya kuruluşlarını hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

  • İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımda, tarihin en büyük gazeteci cinayetlerinin işlendiğini belirtti.
  • Bu saldırıların sadece medya kuruluşlarını değil, aynı zamanda basın özgürlüğünü ve evrensel haber alma hakkını da hedef aldığını söyledi.
  • Türkiye'nin bölgede yaşanan krizlerin çözümü için diplomasi trafiğini sürdürdüğünü ifade etti.

"yakMA" Eserinin Önemi

Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla düşmanla mücadele eder gibi mücadele ettiklerini anlattı. Küçük bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 25 bin personel, 131 bine yakın gönüllü, 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binin üzerinde arazöz ve iş makinesi ile orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktardı.

  • "yakMA" adlı eserin, haberciler ve orman çalışanlarının gözünden yangınlara bakış sunduğunu belirtti.
  • Eserin iki önemli görevin ve tecrübenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir belge niteliğinde olduğunu söyledi.
  • Yeşil vatanı korumak için gösterilen özverinin tüm toplumda hissedildiğini vurguladı.

Toprak Kaybını Önleme Hedefi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ve her yıl yüz milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı. Erozyonla kaybolan toprak miktarını 113 milyon tona düşürdüklerini belirterek, hedeflerinin bu miktarı sıfıra indirmek olduğunu söyledi. Karacabey, gazetecilerin orman yangınları konusuna ilgi göstermesinin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

"yakMA" Kitabının Hazırlanışı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, eserin 6 aylık yoğun emeğin ürünü olduğunu ve 51 gazeteci ile 43 orman çalışanı yazarın katkısıyla onlarca hikayenin kitapta yer aldığını belirtti.

Tören ve Son Anlar

Konuşmaların ardından Yumaklı, kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. Tören sırasında salonda bebek ağlama sesleri duyuldu; Yumaklı, konuşmasının sonunda bebekleri kucağına alarak ilgilendi ve gazetecilere poz verdi.


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