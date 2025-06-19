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Koreli fenomeni bezdiren ısrar olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Güney Koreli fenomen Hyojeong Park'ın (Mhyochi) Samsun gezisi sırasında ısrarla araca davet etmesiyle ilgili polis inceleme başlattı. Şahsın, yolda tek başına yürüyen kadına yardım etmek amacıyla bu teklifte bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 17:45, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 17:46
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Koreli fenomeni bezdiren ısrar olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin (27) son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı. Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Mhyochi, İstanbul'dan yaya olarak başladığı Türkiye turu kapsamında Samsun'a ulaştı. Çarşamba ilçesinden geçişi sırasında bir şahsın kendisiyle konuşarak aracına binmesini teklif ettiği anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Samsun Emniyetince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kadına yaklaşan şahsın H.S. (64) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince görüşülen H.S., yolda tek başına yürüyen kadına yardım etmek amacıyla bu teklifte bulunduğunu ifade etti. Edinilen bilgiye göre olayla ilgili herhangi bir şikayet ya da suç duyurusunun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Mhyochi bugün Çarşamba'dan ayrılarak Samsun'un Terme ilçesinde gezisini sürdüreceğini paylaştı.

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