2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Yapılacak Yıl Sonu İş ve İşlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15.06.2025 tarihli, 134156675 sayılı ve "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Yıl Sonu İş ve İşlemleri" konulu talimatında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olup sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi hususlara ilişkin yılsonu iş ve işlemlerine yönelik aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin doğrudan ve sorumlu olarak sınıf geçme ile sınıf tekrarını düzenleyen 57 ve 58 inci maddeleriyle ilgili iş ve işlemlerin aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülmesi,

2- Ders başarısızlığı nedeniyle okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği sınıf tekrar etmek istemeyenlerin daha önce sınıf tekrarı yapıp yapmadıkları dikkate alınarak başarısız oldukları 12 nci sınıf derslerinden eylül ayındaki sınav döneminde sorumluluk sınavlarına alınması,

3- Okul birinciliği başta olmak üzere ders notlarının, devamsızlık bilgilerinin, sınıf geçme defterlerinin, karne sonuç kontrol listelerinin, disiplin işlemlerinin ve yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken diğer iş ve işlemlerin herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde süresi içinde tamamlanarak e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi,

4- Bünyesinde aynı anda hazırlık sınıfı bulunan ve bulunmayan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinin e-Okul sisteminde her iki öğrenci grubu için de ayrı ayrı okul birinciliğine dair veri girişi ekranı açılmakta olup söz konusu okullarda aynı program uygulandığı için bu ekranlardan bir okul birincisinin belirlenerek sisteme girilmesi,

5- Bünyesinde yalnızca Anadolu meslek programı bulunmaktayken "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Anadolu Meslek Programından Anadolu Teknik Programına Geçiş ile Akademik Destek Dersleri Seçeneklerine Göre Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde Anadolu teknik programı da açılan okullarda Anadolu teknik ve Anadolu meslek programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilmesi,

6- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul/e-Mesem sistemine ders puanı girişi unutulan veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının ilgili okul yönetimlerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra e- Okul sistemi üzerinde "e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri/I. Dönem Ders Notları" ekranından, e-Mesem sisteminde ise il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden veri giriş yetkisi alınarak ivedilikle tamamlanması,

7- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde mesleki eğitim için çeşitli sebeplerle işletmelere gidemeyen öğrencilerden, işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim görenlerin veya döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanların staj süresini tamamlamış sayılarak staj bitirme sınavına girmeleri, "İşletmelerde Mesleki Eğitim Dersinin" eğitiminin ilgili mevzuat hükümlerine göre yüz yüze eğitim kapsamında yapılması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre beceri sınavı/staj bitirme sınavı da dahil olmak üzere 20 Haziran 2025 tarihine kadar en az bir yazılı /uygulama sınavı yapılarak bir sınav puanı ve bir performans puanı verilmesi ve puanlarının e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi,

8- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Staj ve Esasları" başlıklı 126-133 üncü maddelerinde yer alan hükümlerine göre Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanların stajlarını tamamlayarak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınmaları,

9- Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması, yazılı sınav için ayrı, uygulama sınavları için ayrı komisyon kurulması, komisyonların aynı üyelerden oluşturulması, yazılı sınav ve uygulama sınavlarının sorumluluk sınavları dönemi içinde tamamlanması,

10- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Kademeler Arası Geçişler" başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise kademesine geçecek olanların ders yılı sonunda eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yenilenebilmesi için kayıtlı bulunduğu okul müdürlükleri tarafından okulun bulunduğu bölgeye hizmet sunan rehberlik ve araştırma merkezlerine yönlendirilmesi,

11- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında başarının değerlendirilmesi başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde geçen "Öğrencilere, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda ilkokulda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmü, Öğrenci başarısının değerlendirilmesi başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda ilköğretim programı uygulanan özel eğitim okullarında ve bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrencilere ilkokul kademesinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmü ile aynı maddenin (f) bendinde ifade edilen "Özel eğitim programı uygulanan okullar ile bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında devam şartını sağlayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilmez." hükümleri doğrultusunda başarı değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

12- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin devam-devamsızlık ve ilişik kesme başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Özel eğitim programı uygulanan özel eğitim okullarında veya bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında kayıtlı öğrencilere, okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına rağmen özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 iş günü devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yaptırılır." hükmü doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi,

13- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Diploma düzenlenmesi" başlıklı 69 uncu maddesinin 22/2/2025 tarihli ve 32821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren altıncı fıkrasında, 23 üncü maddede sayılan istisnai durumlar hariç olmak üzere; yabancı uyruklu öğrencilerden denklik ile ülkemizde öğrenim görenlerin, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırıp aynı okulda ders kesimine kadar öğrenim görenlerin, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırıp aynı okulda ders kesimine kadar öğrenim görmeleri halinde diploma almaya hak kazanacakları belirtilmektedir. Söz konusu fıkranın yayımlanma tarihinden önce kayıt yaptıran öğrencilerin olabileceği değerlendirildiğinden 69 uncu maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin, öğrenci mağduriyetleri oluşturmaması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için uygulanmaması,

14-Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi kapsamında seçilecek zümre başkanlarıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemlerde 29/05/2025 tarihli ve E-83203306-010.03-133318105 sayılı yazıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi,

15- Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi esaslarına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yaz döneminde açılan beceri geliştirme programlarına (zanaat atölyesi) katılım sağlanması amacıyla programın ortaokulların ilgili sınıfları ile ortaöğretim kurumu öğrencilerine duyurulması ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması,

16-Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında il milli eğitim müdürlüklerince yapılan denetimlerin yılsonu genel raporunun kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe 18 Haziran 2025 tarihine kadar gönderilmesi,

17- Okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine yönelik planlamaların Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile Okullarda Öğrencilerin Kıyafet/Formalarının Belirlenmesine Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılarak gerekli tedbirin alınması, yeni eğitim ve öğretim yılı için belirlenen okul kıyafetlerinin okulun web sitesinde yayınlanması,

18- İllerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin izleme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların raporlaştırılarak ilgili Bakanlık Birimlerine 30 Haziran 2025 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Okullarda yıl sonu iş ve işlemlerinin yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR