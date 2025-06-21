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MEB'de ödül alan personeller Ağustos ayı sonunda belli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.05.2025 tarih ve 132573795 sayılı 2025 Yılı Ödül İşlemleri" konulu yazılarıyla; Ödül değerlendirme modülü üzerinden alınan kontenjan dahilindeki personel listesinin ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamı'na sunulması ve onaydan sonra Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:08
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MEB'de ödül alan personeller Ağustos ayı sonunda belli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.05.2025 tarih ve 132573795 sayılı 2025 Yılı Ödül İşlemleri" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 122'nci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge doğrultusunda 2025 yılı Haziran ayında yapılacak ödül değerlendirmelerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Üstün başarı belgesi işlemlerinin 30 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanarak MEBBİS'e işlenmesi, varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi,

2- Değerlendirmenin başlayacağı tarih olan 2 Haziran 2025 günü ve sonrasında alınan belgelerin sonraki yıllarda değerlendirmeye alınması,

3- Değerlendirmelerin haziran ayı içinde MEBBİS ortamındaki "ödül Değerlendirme Modülü" üzerinden disiplin amirleri tarafından yapılması, haziran ve temmuz aylarında il/ilçe millli eğitim müdürlüklerince takibinin yapılarak il sıralama listesine gönderilmesinin sağlanması,

4- "Ödül Değerlendirme Modülü" üzerinden yapılan duyuruların titizlikle takip edilerek sürecin yürütülmesi,

5- İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlerine ait değerlendirme var ise haziran ayı içinde Modüle işlenmesi,

6- İşlemlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yürütülerek herhangi bir aksamaya fırsat verilmemesi,

7- Ödül değerlendirme modülü üzerinden alınan kontenjan dahilindeki personel listesinin ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamı'na sunulması ve onaydan sonra Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi,

8- Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair

Yönerge hükümler de dikkate alınarak gecikmeye meydan verilmeden işlemlerin yapılması gerekmektedir

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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