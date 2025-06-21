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Alanında okulda tek olan öğretmen mi Zümre Başkanı olacak yoksa Müdür ve Müdür Yardımcıları mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 29.05.2025 tarih ve 133318105 sayılı talimatıyla Müdür ve Müdür Yardımcıları hangi durumlarda Zümre Başkanı olabileceğini ve bir alanında okulda tek olan öğretmenlerin Zümre Başkanlıkları durumunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:08
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Alanında okulda tek olan öğretmen mi Zümre Başkanı olacak yoksa Müdür ve Müdür Yardımcıları mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 29.05.2025 tarih ve 133318105 sayılı talimatında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin "Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri" başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasında; "Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı MEBBİS modülüne işlenir." denilmektedir.

Yine aynı fıkrada; "Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise "Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar." hükmüne bağlı olarak eğitim kurumunda bir alanda tek olan öğretmenlerin ilgili alanın ilçe zümre toplantısına katılacağı belirtilmekte olup söz konusu öğretmenin de diğer sınıf/alan öğretmenleri gibi eğitim kurumunu temsilen kendi alanının zümre başkanı olduğu anlaşılmaktadır.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının eğitim kurumunda, ilçede ve ilde zümre başkanı olabilmeleri için kendilerinden başka alanlarında öğretmen olmaması ve ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle zümre başkanlığı yapabilecekleri değerlendirilmektedir.

Ancak söz konusu modülde yapılan incelemeler sonucunda okulunda ilgili branş öğretmeni olmasına rağmen çok sayıda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının sınıf/alan, ilçe ve il zümre başkanı olarak modüle girildiğine dair tespitlere ulaşılmıştır.

Bu konuda gerekli hassasiyet gösterilerek ilgi Yönerge hükümlerine göre zümre başkanları seçiminde uygun tesis edilmeyen iş ve işlemlerle ilgili incelemenin yapılması, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı sınıf/alan, ilçe ve il zümre başkanlarının seçimine yönelik iş ve işlemlerde ilgi Yönerge hükümleri ve yukarıda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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