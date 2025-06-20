Özel okullarda eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerde ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/03/2025 tarih ve 129159831 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 3.1.2025 tarihinde yapılan değişiklik ile özel öğretim kurumlarında hizmet alımı yöntemi ile verilecek hizmetlere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğin "Ücret tespiti" başlıklı 53'üncü maddesine eklenen sekizinci fıkra ile "Okullarda bu madde kapsamında hizmet alım yolu ve benzeri yöntemlerle sunulan hizmetler için bu maddede yer alan ücrete ilişkin hükümler uygulanır." denilerek hizmet alımı yöntemi ile sunulacak hizmet ücretlerinin de bu madde hükümlerine göre belirleneceği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmeliğin 55'inci maddesinin üçüncü fıkrasında " Kurumlarda eğitim ücreti ile diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenir." şeklinde yapılan değişiklik ile eğitim ücreti dışında kurumda sunulan diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin de kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin aşağıda yer verilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur;

1- Hizmet alım yöntemiyle de olsa okul içerisinde sunulan her hizmetin okul tarafından sunulan bir hizmet olarak görülmesi gerektiğinden, özel okul tarafından hizmet alımı yöntemiyle sunulacak diğer hizmetler için Yönetmelik hükmüne uygun ücret tespiti ile Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilanının yapılması, bu hizmetleri alanlar için öğrenci kayıt sözleşmesinde veli ile anlaşılan miktarın belirtilmesi gerekmektedir. Okul tarafından doğrudan veya hizmet alım yolu ile sunulmayan hizmetler için ücret ilanına gerek olmamakla birlikte; aynı gerçek ya da tüzel kişilik kuruculuğunda faaliyet gösteren ya da marka lisans sözleşmesi yoluyla faaliyet gösteren okullarda, aynı hizmet ve ürünlerin yaygın olarak kullanılması durumunda bu mal ve hizmetleri elektronik ticaret ortamı vb. yöntemlerle temin edilmesi halinde de okul tarafından hizmet alımı anlamına geleceğinden, okullarca bu hizmetler için ücret ilanının yapılması ve Yönetmeliğin başta 55'inci maddesinin üçüncü fıkrası olmak üzere ilgili maddelerine uygun hareket edilmesi,

2- Yönetmeliğin 46'ncı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmüne uygun olarak, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının okutulması gerekmektedir. Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyalinin kullanılması durumunda, okulların Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ücretlerini tespit ve ilan etmeleri gerekmektedir. Marka lisans sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren okullarda ya da marka lisans sözleşmesi olmadan okul tarafından doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen, elektronik ticaret ortamı vb. yöntemlerle temin edilerek okullarda yaygın olarak kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetlerine ilişkin mal ve hizmetlerin Yönetmelikte yer alan başta 53, 54 ve 55'inci maddenin üçüncü fıkrası olmak üzer maddeleri kapsamında değerlendirilmesi,

3- Yönetmeliğin 53'üncü maddesinde yer alan hizmetlerden, yemek ve kahvaltının hizmet alım yöntemiyle temin edilmesi durumunda, bu hizmetin okulda verileceği göz önünde bulundurularak, isteğe bağlı sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen velilerin hizmet alımı yapılan üçüncü kişilerle değil mezkür Yönetmeliğin 53 ve 54'üncü maddeleri gereği ücret tespiti ve ilanı yapan kurum yönetimi ile anlaşma yapması,

4- Özel okullar tarafından hizmet alım yöntemiyle sunulan hizmetlerin ilgili mevzuatları çerçevesinde belgeye dayalı olarak alınması ve aynı şekilde belgeye dayalı olarak hizmetten yararlanmak isteyenlere sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda milli eğitim müdürlüklerinde konuya ilişkin yürütülen işlemlerin Yönetmelik hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde hassasiyetle yürütülmesi ve ilinizde faaliyet gösteren özel okulların konuya yönelik bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR