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Son kademedeki memura "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası yerine aylıktan kesme cezası uygulandığında disiplin dosyasına hangi ceza işlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı görüş yazısıyla Yükselebileceği son kademede bulunan memura "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası yerine aylıktan kesme cezası uygulandığında disiplin dosyasına hangi ceza işlenir?" sorusunu cevapladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 14:00, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:12
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Son kademedeki memura

Milli Eğitim Bakanlığı, Yapılan soruşturmalar sonucu hazırlanan raporlarda, disiplin yönünden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile tecziye edilmesi teklifi getirilen ve getirilen teklifin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından oy birliği-oy çokluğu ile uygun bulunmasına rağmen ilgili personelin 1. derecenin 4. kademesinde olması nedeniyle "Brüt aylıklarının ¼'ü -½'sinin kesilmesi" cezası ile tecziye edilen personelin cezasının MEBBİS E-soruşturma modülüne "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası olarak mı yoksa "Aylıktan Kesme" cezası olarak mı? işleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.09.2024 tarih ve 14700998 sayılı görüş yazısında; "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-1. maddesinden sonra gelen dördüncü paragrafında yer alan "Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼'ü -½'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir." hükmü gereğince "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılan personelin yükselebilecekleri son kademede bulunmaları nedeniyle brüt aylıklarının %'ü ? isinin kesilmesi olarak uygulanan disiplin işleminin "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası olarak işlenmesinin uygun olacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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