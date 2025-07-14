10 gün göreve gelmeyen kadrolu personel ve sözleşmeli personelin "Devlet memurluğundan çıkarma" disiplin işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.09.2024 tarih ve 112089444 sayılı yazılarıyla 10 gün kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmeme durumunda kadrolu personel ve sözleşmeli personelin disiplin işlemleri hakkında yapılacak işlemleri açıklayarak; Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınacak son savunma ve tebligat süreleri göz önünde bulundurularak, "Devlet memurluğundan çıkarma" tekliflerinin 2 yıllık ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrama süresinden en geç 2 ay önce Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.09.2024 tarih ve 112089444 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

Milli Eğitim Bakanlığı personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E maddesi gereğince disiplin yönünden getirilen "Devlet memurluğundan çıkarma" tekliflerinin Yüksek Disiplin Kurulunda karara bağlanmak üzere zamanaşımı süresinden önce Bakanlığımıza gönderilmesi, 10 gün kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmeme durumunda Yapılacak işlemler ve sözleşmeli personelin disiplin işlemleri hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınacak son savunma ve tebligat süreleri göz önünde bulundurularak, "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası ile cezalandırılması teklifi getirilen dosyaların, 2 yıllık ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrama süresinden en geç 2 ay önce Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi,

Mezuniyetsiz veya kurullarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde personelin görevine başlatılmadan: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci paragrafında belirtilen "...vazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü gereğince "Çekilme isteğinde bulunmuş sayılma" işleminin yapılması,

Sözleşmeli personel ile ilgili disiplin işlemlerinin: sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesine eklenen "Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir." hükmüne göre yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar da dikkate alınarak 25.07.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Genelge'de belirtilen hususların hassasiyetle yerine getirilmesi ve disiplin cezalarının MEBBİS modülüne gecikmeksizin işlenmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR