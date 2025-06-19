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İsrail, 30 İranlı komutanı öldürdüklerini iddia etti

İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder, saldırılara başladıkları 13 Haziran'ın ilk saatlerinde 30 İranlı komutanı öldürdüklerini iddia etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 20:05, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 20:06
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İsrail, 30 İranlı komutanı öldürdüklerini iddia etti

Binder, yaptığı açıklamada, İran'da yönelik saldırıların başladığı ilk gece İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne çok büyük darbe indirdiklerini, yaklaşık 30 komutanı öldürdüklerini ve en üst düzeydekilerin isimlerini yayınladıklarını savundu.

İran ordusunun dağlardaki gizli karargahlarından birine 2 gün önce saldırı düzenlediklerini ileri süren Binder, bazı İranlı komutanların bu saldırıdan kurtulduğunu, 12 saat sonra aynı komutanlara başka bir karargahta saldırı düzenlediklerini ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi burada öldürdüklerini iddia etti.

Binder, İran'ın İsrail ordusu için üçüncü derece tehditten birinci derece tehdide dönüştüğü için saldırılara başladıklarını ve saldırıların hızını her geçen gün artırmaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın batısında füze fırlatma ve depolama tesisleri ile İran askerlerinin hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze fırlatma ve depolama tesislerini yeniden faaliyete geçirme girişimi tespit edildiği öne sürüldü.

Bu kapsamda, İsrail savaş uçaklarının mühendislik ekipmanlarını ve bölgede faaliyet gösteren İran askerlerini hedef aldığı kaydedildi.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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