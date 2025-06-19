DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerini hedef alan görüntülerin kamuoyunu yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulduğu belirtildi. Görüntülerin önemli bir kısmının geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara ait olduğu, ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumu yansıtmadığı vurgulandı. Bu tür paylaşımların amacı, özellikle turizm sezonunda ülkemizin marka değeri olan turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır.

Dezenformasyon İçeren Paylaşımlar Hakkında Açıklama

DMM, son günlerde turizm bölgelerine ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, görüntüler eşliğinde yapılan yayınların dezenformasyon içerdiğini ve Türkiye turizmini hedef aldığını ifade etti.

Görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir.

Ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumu yansıtmamaktadır.

Bu tür paylaşımların amacı, turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır.

Turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımaktadır.

Tespit edilen olaylarla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır.

Alınan Tedbirler

Devletimiz, turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, 7/24 esasına göre denetimler kesintisiz sürdürülmekte; mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında adli ve idari işlemler derhal tesis edilmektedir.



