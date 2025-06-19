İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1446 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1380 uçuşla Frankfurt ve 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.